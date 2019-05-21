تليفزيون بريطانيا ينقل نهائي دوري الأبطال ويوروباليج مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أعلن التليفزيون البريطاني عن نقل مباراتي الدور النهائي لدوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، مجانًا للجماهير في محيط المملكة المتحدة.

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للتليفزيون البريطاني، فإن مواجهتي أرسنال ضد تشيلسي يوم 29 مايو، وليفربول مع توتنهام يوم 1 يونيو سيتم بثهم بالمجان للجماهير في بريطانيا.

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وقال التليفزيون البريطاني في بيانه: "في ظل إقامة نهائيان إنجليزيان للبطولات الأوروبية، فإننا نود أن نجعل مشاهدتكم داخل المملكة المتحدة أسهل، ولذلك سيتم بث المباراتين بالمجان".

ومن المقرر أن يتم البث عبر كل المنصات الخاصة بالتليفزيون البريطاني، سواء تليفزيونيًا، عبر البث الحي بموقع يوتيوب، إلى جانب عدد من التطبيقات الخاصة بالأجهزة اللوحية.

وسيلتقي ليفربول مع توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد يومين من مواجهة تجمع أرسنال مع تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي.