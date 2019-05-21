تقرير.. الباقون من "تركة" كوبر بالجابون.. أجيري احتفظ بنصف أوراق اللعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، قائمة الفراعنة لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

القائمة الحالية لمنتخب مصر ضمت 12 لاعبا، حافظوا على أماكنهم في قائمة منتخب مصر بعد رحيل كوبر، ليظهروا من جديد في قائمة المكسيكي أجيري.

قائمة أجيري ضمن كل من:

حراسة المرمى:أحمد الشناوي- محمد الشناوى- محمد أبوجبل- حارس الزمالك.

الدفاع: أحمد المحمدى- أحمد حجازى- محمود علاء- باهر المحمدى- محمود حمدى- أحمد أيمن منصور- عمر جابر -أيمن أشرف- أحمد أبو الفتوح.

الوسط: محمد الننى - طارق حامد- علي أحمد "غزال"- نبيل عماد " دونجا ".

وسط الهجوم: وليد سليمان - عبد الله السعيد- محمد صلاح- محمود حسن " تريزيجيه "- عمرو وردة.

الهجوم: أحمد على كامل- مروان محسن- أحمد حسن كوكا.

بالرجوع لعام 2016 وخلال الاستعداد لكأس أمم أفريقيا، أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر قائمة مكونة من 27 لاعبا استعدادا لأمم أفريقيا 2017 بالجابون.

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وضمت قائمة كوبر وقتها كل من:

حراسة المرمى: عصام الحضري، شريف إكرامي، أحمد الشناوي، محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد المحمدي، أحمد فتحي، محمد عبد الشافي، أحمد دويدار، أحمد حجازي، كريم حافظ، علي جبر، حمادة طلبة، عمر جابر، سعد سمير.

خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد النني، عبد الله السعيد، محمد إبراهيم، محمود كهربا، طارق حامد، محمود تريزيجيه، رمضان صبحي، عمرو وردة.

خط الهجوم: مروان محسن، أحمد حسن كوكا، أحمد جمعة، محمد صلاح

بالنظر إلى قائمة اجيري ومقارنتها بالقائمة التي كان قد استدعاها كوبر، ستجد أن هناك 12 لاعبا متواجدون مع الفراعنة حتى الآن وهم " أحمد الشناوي، أحمد المحمدي، أحمد حجازي، عمر جابر، محمد النني، طارق حامد، عبد الله السعيد، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمرو وردة، مروان محسن، احمد حسن كوكا".

القائمة الحالية لمنتخب مصر بها حارس وحيد من قائمة كوبر وهو أحمد الشناوي، ليظهر في القائمة الجديدة 3 حراس لأول مرة في أمم أفريقيا.

الغيابات عن قائمة منتخب مصر بالنظر إلى القائمة التي تم استدعائها في عام 2017 لم تزد عن 15 لاعبا وهم: عصام الحضري، شريف إكرامي، محمد عواد، أحمد فتحي، محمد عبد الشافي، أحمد دويدار، كريم حافظ، علي جبر، حمادة طلبة، سعد سمير، إبراهيم صلاح، محمد إبراهيم، محمود كهربا، رمضان صبحي، أحمد جمعة.

تم حجب اسم حارس الزمالك بناء على قرار من نقابة الصحفيين.