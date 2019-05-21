وليد سليمان يحكي لمصراوي.. كواليس انضمامه للمنتخب.. وسبب قرار الاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

أكد وليد سليمان لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر على سعادته بالعودة إلى قائمة الفراعنة بعد غياب، لافتًا إلى أن الجميع عازم على الفوز بالبطولة.

وعاد وليد سليمان إلى قائمة المنتخب بعد غياب، حيث كان آخر ظهور له عام 2016.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي قال سليمان: "كان من الوارد ألا أشعر بكل هذا الحب الذي عشته خلال الفترة الماضية من الجميع إذا كنت ضمن صفوف المنتخب، لكن الله أراد أن يخبىء لي شيئًا جيدًا ، وها هو قد حدث وعدت إلى القائمة".

Advertisements

وأضاف: "كنت أغضب مثل باقي اللاعبين لعدم انضمامي فهذا أمر طبيعي وغيرة مني سواء على منتخب بلادي أو النادي الأهلي، فأنا حينما أقوم بأي عمل أبذل فيه قصارى جهدي ولا أدخر أي نقطة عرق من أجل الدفاع عن المكان الذي أتواجد فيه".

وتابع: "بعد إعلاني اعتزالي اللعب الدولي وخلال فترة إصابتي تواصل معي الجهاز الفني للمنتخب الوطني عن طريق هاني رمزي، وعاتبوني على استعجال إعلان قرار اعتزال اللعب الدولي لكنهم تفهموا وجهة نظري وقدرتي على خدمة بلدي في هذا الوقت".

وواصل الحاوي: "هاني رمزي كان على تواصل معي ومع جهاز الأهلي ويتابع تفاصيل إصابتي من أجل ضمي".

وأتم سليمان: "المنتخب يضم مزيج بين الخبرات والشباب والهدف واحد لنا جميعًا وهو إعادة الكرة المصرية للريادة الإفريقية وإسعاد الشعب المصري، أعد الجماهير المصرية أننا سندخل البطولة مسلحين بهم وبأرضنا التي سنلعب عليها ولن نفرط في اللقب".