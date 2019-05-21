وليد سليمان وأحمد علي ضمن 25 لاعبا بقائمة منتخب مصر استعدادا لمعسكر أمم إفريقيا

أعلن المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، عن اختيار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري، 25 لاعبا للانضمام لمعسكر 6 يونيو المقبل، استعدادا للمباراتين الوديتين أمام تنزانيا وغينيا 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري.

وتابع لهيطة، أن القائمة شملت أحمد المحمدي، استون فيلا الإنجليزي، وليد سليمان، الأهلي، عبد الله السعيد، بيراميدز، أحمد علي كامل، المقاولون العرب، محمد النني، أرسنال الانجليزي، محمد صلاح (ليفربول الانجليزي) – أحمد حجازي، ويست بروميتش الانجليزي، عمر جابر، بيراميدز، أحمد الشناوي، بيراميدز، مروان محسن، الأهلي، محمد أبوجبل، سموحة، طارق حامد، الزمالك، أحمد حسن كوكا، أوليمبياكوس اليوناني، علي أحمد “غزال”، فيرنس البرتغالي، محمود حسن “تريزيجيه”، قاسم باشا التركي، عمرو وردة، أتروميتوس اليوناني، أيمن أشرف، الأهلي، محمد الشناوي، الأهلي، محمود حمدي “الونش”، الزمالك، باهر المحمدي، الإسماعيلي، أحمد أيمن منصور، بيراميدز، نبيل عماد “دونجا”، بيراميدز، محمود عبد الرحيم “جنش”، الزمالك، محمود علاء، الزمالك، أحمد أبو الفتوح، سموحة.