قرعة صعبة لمنتخب شباب اليد في مونديال إسبانيا

أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد للشباب المقرر إقامتها بداية من 15 يوليو المقبل في إسبانيا، عن وقوع المنتخب الوطني للشباب مواليد 1998 في المجموعة الثانية مع منتخبات: فرنسا والسويد ونيجيريا وكوريا الجنوبية وأستراليا.
ويشارك المنتخب الوطني للشباب في مونديال إسبانيا بصفته بطلا لكأس الأمم الأفريقية على حساب المنتخب التونسي.
وضمت المجموعة الأولى منتخبات: سلوفينيا وإسبانيا وصربيا وتونس واليابان وأمريكا، والمجموعة الثالثة: البرتغال وكرواتيا والمجر والبرازيل والبحرين
جدير بالذكر أن المنتخب الوطني للشباب خاض معسكرا خارجيا في أبريل الماضي في مدينة نيم الفرنسية، ولعب خلاله ثلاث وديات تحت قيادة مديره الفني طارق محروس، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة العالم.
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