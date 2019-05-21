العروض الخارجية تهدد برحيل رامون دياز عن بيراميدز

تلقي الارجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز العديد من العروض من فرق امريكا الجنوبية خلال الايام القليلة الماضية .

ويدرس دياز بشكل جدي العودة مرة اخري لتدريب احد الاندية في الارجنتين حيث تلقي المدير الفني لبيراميدز عرضاً جدياً من سان لورينزو الارجنتيني وهو الفريق

الذي دربه من قبل خلال موسم 2010-2011 .

كما اكد موقع تي واي سي سبورت ان دياز يمتلك عرضاً جدياً من فريق سيرو بورتينو البارجوياني وكان المدرب الارجنتيني قد عمل كمدير فني لمنتخب بارجواي في

فترة سابقة .

وكان دياز قد ابدي موافقته مبدئياً علي الاستمرار خلال الموسم المقبل مع فريق بيراميدز خلال الجلسة التي جمعته بتركي ال الشيخ مالك النادي الاسبوع الماضي، كما طلب التعاقد مع عدد من الصفقات لتقوية صفوف الفريق بالموسم المقبل، قبل ان يعلن ال الشيخ بشكل مفاجئ عن امتلاكه لعدة خيارات في ملف المدير الفني واللاعبين .