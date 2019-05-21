شاهد.. مباراة الوصل الاماراتي والزوراء العراقي بدوري ابطال آسيا

حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة مميزة لمتابعيها نقدم لكم البث المباشر الوصل الإماراتي والزوراء العراقي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا . وتنطلق المباراة التي يستضيفها ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل في تمام الثامنة مساء اليوم . استاد زعبيل بنادي الوصل في تمام الثامنة مساء اليوم . يذكر أن الفريقين قد ودعا منافسات دوري أبطال آسيا بشكل رسمي ، حيث يحتل الزوراء المركز Advertisements الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل الوصل ترتيب المجموعة بـ 3 نقاط من انتصار وحيد بالجولة الأولى على النصر. وسيبحث الوصل عن الثأر من الهزيمة القاسية التي تلقاها من الزوراء، على ملعب الأخير في الجولة الثانية من دور المجموعات بخمسة أهداف دون رد. شاهد المباراة ..

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