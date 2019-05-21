شاهد .. مباراة ذوب أهن الايراني والنصر السعودي في دوري ابطال اسيا

حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة مميزة لمتابعيها نقدم لكم البث المباشر لمباراة ذوب أهن اصفهان الايراني والنصر السعودي ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات بدوري ابطال اسيا .
وتنطلق المباراة التي يستضيفها ملعب كربلاء في تمام الثامنةمساء اليوم .
يبحث النصر بعد حلوله في المركز الثاني للمجموعة، وضمان تأهله لدور الستة عشر من البطولة، إلى الفوز على أصفهان وخطف صدارة مجموعته.
كما يسعى النصر إلى الثأر من الهزيمة التي تلقاها
بالإضافة لرغبة الفريق السعودي في التأكيد على صحوته بدوري أبطال آسيا، بعد أن بدأ في البطولة بداية متعثرة بهزيمتين قبل أن ينتفض ويحقق ثلاثة انتصارات متتالية منحته المركز الثاني، ويبحث عن الانتصار الرابع على التوالي أمام أصفهان.
شاهد المباراة ..
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