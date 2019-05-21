شاهد.. لوكوموتيف الاوزبكي يقلب الطاولة علي الريان القطري ويهزمه بالثلاثة في دوري ابطال اسيا

قلب فريق لوكوموتيف الاوزبكي تأخره أمام ضيفه الريان القطري في الشوط الاول بهدفين لهدف الي فوز مستحق بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب لوكوموتيف ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة بدور المجموعات لدوري ابطال اسيا .
تقدم الريان مبكرا في الدقيقة الأولي من عمر اللقاء عن طريق اللاعب رودريجو تاباتا قبل يعزز جونزالو فييرا النتيجة للضيوف.
وفي الدقيقة 35 نجح ساردور مارزيف في تسجيل أول أهداف أصحاب الأرض لتصبح النتيجة 2-1.
ومع بداية الشوط الثاني بادر
يذكر ان الفريقين ودعا منافسات البطولة من دور المجموعات بعد ان حسم الوحدة الاماراتي واتحاد جدة بطاقتي التأهل للدور المقبل عن هذه المجموعة .
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