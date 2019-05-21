مازن هشام ويثرب عادل يودعان بطولة بريطانيا للإسكواش مبكرًا

ودع مازن هشام بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش مبكرا بعد أن خسر مباراته بالدور الأول أمام البيروفي دييجو الياس المصنف الثامن بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي : 9-11, 13-11, 3-11, 11-3, 11-5 . وفي ذات الإطار سقطت يثرب عادل في فخ الخسارة أمام الإنجليزية اليسون واترز المصنفة العاشرة عالميا لتودع منافسات البطولة من الدور الثاني. وخسرت اللاعبة المصرية اللقاء بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. وجاءت نتيجة الأشواط علي النحو التالي : 11-9, 4-11, 11-8, 11-8

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