نور الطيب تتأهل إلى ثمن نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش

حققت نور الطيب المصنفة الثالثة علي العالم فوزا كبيرا علي منافستها الماليزية نيكول دافيد في مباراة الدور الثاني لبطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش. وقدمت نور الطيب أداء مميزا خلال المباراة التي انتهت بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. وجاءت نتيجة الأشواط علي النحو التالي : 11-4, 11-7, 11-13, 11-5 وتعد هذه المباراة هي الأخيرة لنيكول دافيد في مسيرتها الاحترافية التي سيطرت فيها علي صدارة التصنيف العالمي للاعبات الإسكواش طوال تسعة سنوات.

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