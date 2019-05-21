شاهد.. الريان القطري يتقدم على مضيفه لوكوموتيف الأوزبكي بهدفين في الشوط الأول

انهي فريق الريان القطري الشوط الأول من مباراته أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي متقدما بهدفين مقابل هدف في المباراة التي يستضيفها ملعب لوكوموتيف ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات

بدوري أبطال آسيا.

تقدم الريان مبكرا في الدقيقة الأولي من عمر اللقاء عن طريق اللاعب رودريجو تاباتا قبل يعزز جونزالو فييرا النتيجة للضيوف.

وفي الدقيقة 35 نجح ساردور مارزيف في تسجيل أول أهداف أصحاب الأرض لتصبح النتيجة 2-1.

ويخوض الفريقين المباراة دون أن يمتلكا أي فرص للتأهل للدور التالي بعد أن ضمن كل من الوحدة الإماراتي والاتحاد السعودي التأهل عن هذه المجموعة.

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