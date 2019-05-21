انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لإسماعيلى فى معسكر مغلق بفندق الإقامة فور وصولهم الإسكندرية، منذ قليل، ضمن البرنامج التحضيرى لمواجهة الأهلى مساء، غدالأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الـ18 ببطولة الدوري المصري.
وظهرت علامات التركيز على كافة أعضاء الفريق في المعسكر آملا فى
وداوم اللاعبون أثناء السفر حتى التسكين على قراءة القرآن كأحد أبرز العادات خلال شهر رمضان المبارك، ومن أجل الحفاظ على تركيزهم.
ويدخل الإسماعيلي مباراة الأهلي، وهو يحتل المركز السابع برصيد 41 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر معسكر مغلق للإسماعيلي فور وصوله الإسكندرية قبل مباراة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.