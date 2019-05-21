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معسكر مغلق للإسماعيلي فور وصوله الإسكندرية قبل مباراة الأهلي

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انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لإسماعيلى فى معسكر مغلق بفندق الإقامة فور وصولهم الإسكندرية، منذ قليل، ضمن البرنامج التحضيرى لمواجهة  الأهلى مساء، غد

الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الـ18 ببطولة .

وظهرت علامات التركيز على كافة أعضاء الفريق في المعسكر آملا فى

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استمرار النتائج الإيجابية.

وداوم اللاعبون أثناء السفر حتى التسكين على قراءة القرآن كأحد أبرز العادات خلال شهر رمضان المبارك، ومن أجل الحفاظ على تركيزهم.

ويدخل الإسماعيلي مباراة الأهلي، وهو يحتل المركز السابع برصيد 41 نقطة.

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