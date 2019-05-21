رياضة | ميسي يوجه رسالة قوية إلى جماهير برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يوجه رسالة قوية إلى جماهير برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني عن تغيير الأدوار المطلوبة منه خلال الفترة الأخيرة عن ما كان يقوم به في السابق.

وقال ميسي في تصريحات صحفية أدلى بها أنه من قبل كان يحصل على الكرة ويمارس طريقة اللعب الخاصة به لكنني الآن لا يمكنني أن أركض بنفس القدر.

وواصل : ليس أنانياً بل يمكنني أن أنهي الهجمات في المرمى وتسجيل الكثير من الاهداف لصالح الفريق خاصةً أن الجماعية هي ما تعنيني أكثر من الفردية.

وأنهى : يجب على جميع اللاعبين تفهم موقفنا خاصةً أن اللاعب كلما تقدم به لن يقدر على مجاره نسقه كما كان يفعل في السابق.