رياضة | موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرحل النادي الاهلي الاربعاء لمواجهة فريق نادي الإسماعيلي في المباراة التي تجمع العملاقان على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مؤجلات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري والتي كان مقرراً لها يوم الثالث والعشرين من شهر ديسمبر 2018.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز الأرقام الخاصة بالفريقين قبل المواجهة بالإضافة إلى توقيتها والقنوات الناقلة لها.

مباراة الاسماعيلي والاهلي

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وقبل اللقاء يحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة جمعها الفريق من 31 لقاء فيما يحتل الدراويش فريق نادي الإسماعيلي المركز السابع بنفس العدد من المباريات 31 وبرصيد 41 نقطة.

وكان الفريقان قد تواجها في الدور الاول وتحديداً لحساب مباريات الجولة الاولى يوم الثاني من أغسطس 2018 على ملعب إستاد السلام وإنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سجل للإسماعيلي وقتها لسعد الجزيري وتعادل للاهلي محمد شريف في الوقت القاتل.

موعد مباراة الإسماعيلي والأهلي والقنوات الناقلة

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية وتنقل عبر قناتي أون سبورت والنايل سبورت.