رياضة | ساديو ماني يفجر أزمة بين زيدان وبيريز في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساديو ماني يفجر أزمة بين زيدان وبيريز في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي أزمة داخل نادي ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي.

وقال موقع أوك دياريو الإسباني، إن زيدان طلب من فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد خلال الاجتماع الحاسم في الأسبوع الماضي حول خطة الموسم المقبل بضم ساديو ماني من ليفربول.

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وتابع الموقع أن زيدان يصر على ضم ساديو ماني بالرغم من رفض إدارة ريال مدريد ذلك لأنه ليفربول يريد 230 مليون يورو لبيعه في الصيف المقبل التي يعتقد النادي الملكي بأنها مبالغ فيها لأنه ليس من ضمن الأفضل في العالم.

وأشار الموقع إلى أن إدارة ريال مدريد ترى بأن ماني لاعب رائع وعظيم لكنه لا يستحق 230 مليون يورو وقدومه لفريق الملكي سوف يؤثر على تطور ثنائي المستقبل في الفريق ماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور.

وختم الموقع تقريره بأن زيدان بالرغم من كل اعتراضات إدارة ريال مدريد لكنه يصر على جلب السنغالي لصفوف الفريق في الصيف المقبل.