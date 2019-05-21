رياضة | عاجل.. تذكرتي: لا يمكن نقل ملكية تذاكر مباريات أمم إفريقيا لمشجع آخر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تذكرتي: لا يمكن نقل ملكية تذاكر مباريات أمم إفريقيا لمشجع آخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة تذكرتي المسئولة عن بيع تذاكر بطولة كأس الإمم الإفريقية، أنه لا يمكن نقل ملكية تذاكر البطولة بعد شراءها لمشجع آخر بأي حال من الاحوال.

وأوضحت، أنه إذا تم التحقق من التذكرة ووجدت مع الشخص غير المعني سيتعرض للمسألة القانونية وذلك حرصا على التصدي لجميع محاولات السوق السوداء والنهوض بالمنظومة الرياضية.