رياضة | الإسماعيلي يدخل معسكراً مغلقاً تحضيراً للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يدخل معسكراً مغلقاً تحضيراً للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى فى معسكر مغلق بفندق الاقامة فور وصولهم الإسكندرية منذ قليل، ضمن البرنامج التحضيرى لمباراة القمة أمام الأهلى والمحدد لها مساء غدا الأربعاء فى إطار مؤجلات الأسبوع الــ18 بمسابقة الدورى المحلى.

وخلال المعسكر ظهرت علامات التركيز على كافة أعضاء الفريق املا فى استمرار النتائج الإيجابية.

وداوم اللاعبون اثناء السفر وحتى التسكين على قراءة القرآن كأحد أبرز العادات خلال شهر رمضان المبارك ومن أجل الحفاظ على تركيزهم.

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فى ذات السياق ، قسم الجهاز الفنى لاعبى الفريق على غرف فندق الإقامة .

وجاء التقسيم على النحو التالى: “محمود متولى وأسامة إبراهيم ” – “باهر المحمدى وكريم بامبو” – “محمد مجدى الجمل ومحمود دونجا” – “محمد صادق وأحمد أيمن”.

كما يتواجد “عماد حمدى ومحمد هاشم” – “عبد الرحمن مجدى ووجيه عبد الحكيم ” – ” محمد فوزى وحازم مرسى” – “شيلونجو ومحمود أبوجودة” – “أيمن رجب ومصطفى فارس” – “محمد الضرف وكمال السيد”، بينما يجلس “محمد الشامى “منفردًا.