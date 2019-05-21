رياضة | أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف لمناقشة آخر المستجدات والاوضاع التي طرأت على اتحاد التجديف.

ونجح "صبحي" في إقناع الدكتور عمرو النوري بالعدول عن الاستقالة التي تقدم بها، مؤكدا ان الوزارة تقف مساندة لكل من يسعى للنهوض بالرياضة المصرية في كل المجالات وانها بدورها تعمل على تذليل كل العقبات التي قد تواجهه، إيمانا من الوزارة بأهمية الدور الذي يقوم به رؤساء الاتحادات المختلفة في العمل ومشاركة الوزارة فى النهوض بالرياضة المصرية.

تناول اللقاء سبل دعم الوزارة للاتحاد المصري للتجديف ووضع خطط وخريطة للبرامج المستقبلية استعدادا لأولمبياد طوكيو 2020 والتي توليها الوزارة والاتحاد اهتماما كبيرا، بالإضافة الي التنسيق الكامل بين الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات من اجل إقامة المعسكرات للاعبين المصريين لرفع مستواهم للمساعدة في التأهل الي أولمبياد طوكيو 2020 وتتويج اللاعبين بالميداليات في مختلف الرياضات.

حضر اللقاء محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة للاداء الرياضي، يحيي دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، علاء مشرف عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، محمد الدمرداش المستشار القانوني للجنة الأولمبية، محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة وعبد الأول محمد معاون الوزير.