رياضة | رونالدو يعقد من مهمة إيسكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يعقد من مهمة إيسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احبط كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي مهمة إيسكو لاعب وسط ريال مدريد قبل فتح سوق الانتقالات الصيفي.

وقال موقع اوك دياريو الإسباني، إن إيسكو لا يريد الانتقال لصفوف يوفنتوس بسبب علاقته السيئة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز.

وتابع الموقع أن مانشستر سيتي ينافس باريس سان جيرمان على ضم إيسكو الذي يمثل صراع بين زين الدين زيدان، مدرب الفريق الذي يريد استمرار لاعب مالاجا السابق والإدارة التي تريد بيعه لجني أموال وضخها في صفقات قوية.

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وشدد الموقع على أن يوفنتوس ضمن الأندية المهتمة بضم إيسكو لكن علاقته السيئة مع كريستيانو رونالدو ورحيل أليجري وراء إنهاء النادي رغبته بضم لاعب مالاجا السابق.

وأشار الموقع إلى أن مانشستر سيتي سوف يدخل بقوة على ضم إيسكو حال تم وضعه في الميركاتو لكن إذا لم يتم معاقبة النادي من قبل يويفا بالحرمان من اللعب في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وختم الموقع تقريره بأن باريس سان جيرمان يملك القوة المالية اللازمة لضم إيسكو من ريال مدريد من أجل تدعيم صفوفه في الصيف.