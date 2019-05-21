رياضة | مانشستر يونايتد يصدم برشلونة وريال مدريد في صفقة نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يصدم برشلونة وريال مدريد في صفقة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية بريطانية بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي يستعد لإبرام أعلى رقم لصفقة في تاريخ سوق الانتقالات البريطانية في الصيف الجاري.

وكشفت صحيفة صن البريطانية بأن اليونايتد مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد جواو فيليكس نجم بنفيكا البرتغالي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت الصحيفة البريطانية بأن الشرط الجزائي في عقد فيليكس البالغ من العمر 19 عامًا مع بنفيكا يقدر ب 105 ملايين جنيه إسترليني.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أغلى صفقة في تاريخ بريطانيا بلغت حتى الآن 89 مليون جنيه إسترليني وهو المقابل الذي دفعه اليونايتد من أجل شراء بول بوجبا من يوفنتوس قبل ثلاثة مواسم.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن رغبة أولي جونار سولسكاير المدير الفني للفريق في إعادة ترتيب الأوراق داخل أولد ترافورد جعلت إدارة مانشستر يونايتد تتجخ للتعاقد مع فيليكس.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن فيليكس يعتبر أحد أبرز الأسماء في سوق الانتقالات الصيفية، حيث أبدى أكثر من نادٍ من عمالقة أوروبا اهتمامهم بالحصول على خدماته على رأسهم مانشستر سيتي ويوفنتوس وبايرن ميونخ وبرشلونة وريال مدريد.