رياضة | مورينو يرد على طلب كريستيانو رونالدو برسالة غريبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينو يرد على طلب كريستيانو رونالدو برسالة غريبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد على طلب رونالدو بتدريب فريق يوفنتوس في الصيف المقبل.



وقد أعلنت إدارة يوفنتوس رحيل المدير الفني الحالي للفريق ماسيمليانو أليجري مع نهاية الموسم الحالي، بعد علاقة دامت لخمس سنوات متتالية، حقق خلالهم الفريق 5 بطولات دوري و4 بطولات كأس إيطاليا مع وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في مناسبتين.