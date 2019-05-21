رياضة | تشيلسي يحدد سعر بيع هازارد لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يحدد سعر بيع هازارد لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي تشيلسي الإنجليزي عن سعر بيع البلجيكي إيدين هازارد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب ما جاء في صحيفة صن البريطانية فقد حدد البلوز مبلغ 87 مليون إسترليني من أجل التخلي عن اللاعب هازارد خلال الانتقالات الحالية لأي فريق يرغب في التعاقد معه من أجل عدم خسارته بصورة مجانية مع نهاية الموسم المقبل.

ويرغب تشيلسي في الاستفادة من بيع هازارد بأقصى صورة ممكنة، سواء على المستوى المادي من أجل مواجهة العقوبة التي وقعت على النادي لاختراقه قوانين اللعب المالي النظيف، أو من أجل تعزيز صفوف الفريق بصفقات قادرة على تعويض رحيل هزارد.

أشارت العديد من التقارير الصحفية أن الجناح البلجيكي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية الحالية.