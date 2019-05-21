شكرا لقرائتكم "أوعى يحصل تانى" فيلم تسجيلى للاعبى الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق الزمالك، فيلما تسجيلا، قبل مباراة إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل، أمام نهضة بركان المغربى.

ويتضمن الفيلم التسجيلى الذى طلب جروس من معاونيه تجهيزه ملخص لأبرز أخطاء لاعبى الزمالك خلال مباراة نهضة بركان، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية، والتى خسرها الأبيض بهدف وحيد، حيث يسعى الخواجة فى الإطلاع على كافة أخطاء لاعبو الزمالك، ثم يعرضها على اللاعبين لتفادى الوقوع فيها مجددًا خلال مباراة العودة.

ويسعى مدرب الزمالك السويسرى، لتصحيح أخطاء لاعبيه خلال مباراة ذهاب نهائى الكونفدرالية على كافة الأصعدة سواء من الناحية الخططية أو التكتيكية، خاصة أن الجميع شدد على تقديم الأبيض مباراة جيدة أمام نهضة بركان لكن خطأ وحيد من كرة مرتدة للجابونى كودجا منحت أصحاب الأرض فوزا قاتلا بهدف بالدقيقة 94.