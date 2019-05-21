تذكرتى توفر خيم مكيفة لإستخراج بطاقات "fan id"...

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جدة - عمرو شويل وفرت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا وموقع تذكرتي " خيم " مكيفة من أجل إستخراج الـfan id استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تسنضيفها مصر فى الفترة 21 يونيو حتي 19 يوليو.

وأكد مسئولو موقع تذكرتي أن هناك تنظيم رائع للطالبين لإستخراج الـ fan id من خيم مكيفة و مقاع مخصصة لهم إلى جانب تسهيل المهمة فى إستخراج بطاقة المشجعين بأسرع وقت.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 فى الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو. ووزعت اللجنة المنظمة منافذ البيع بين كل المحافظات التى تستضيف المنافسات فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس، حيث ستقام المواجهات فى 6 ملاعب هى استادات القاهرة والدفاع الجوى والسلام والسويس والإسماعيلية والإسكندرية. وأماكن بيع التذاكر هى: تذاكر الدرجة الثانية والثالثة Advertisements ـ نادي الشمس ـ مركز شباب الجزيرة ـ مركز الأولمبى بالمعادى ـ نادي منتخب السويس ـ مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية ـ الحى السادس بمدينة 6 أكتوبر ـ نادي أصحاب الجياد بسموحة

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