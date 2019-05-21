شكرا لقرائتكم تذكرتي توضح هدف بطاقة الـ fan id... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبذل مسئولو شركة تذكرتي قصارى جهدهم من أجل تسهيل مهمة المشجعين فى استلام الـfan id والذى سيحضر من خلاله المشجعين المباريات.

وأشار المسئولين أن الهدف الأساسي هو تسهيل مهمة المشجعين فى إستلام الـfan id إلى جانب تسهيل الحصول على التذاكر فى التجربة الأولي أفريقيا بإتباع عمل "بطاقة المشجع" بعد أن كانت التجربة الأولى فى كأس العالم بروسيا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 فى الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو.

ووزعت اللجنة المنظمة منافذ البيع بين كل المحافظات التى تستضيف المنافسات فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس، حيث ستقام المواجهات فى 6 ملاعب هى استادات القاهرة والدفاع الجوى والسلام والسويس والإسماعيلية والإسكندرية.

وأماكن بيع التذاكر هى:

تذاكر الدرجة الثانية والثالثة

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ـ نادي الشمس

ـ مركز شباب الجزيرة

ـ مركز الأولمبى بالمعادى

ـ نادي منتخب السويس

ـ مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية

ـ الحى السادس بمدينة 6 أكتوبر

ـ نادي أصحاب الجياد بسموحة