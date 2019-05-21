تذكرتى يشرح ألية شراء تذاكر أمم أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل حدد مسئولو موقع تذكرتى طريقة شراء التذاكر وحجزها استعدادا لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ البطولة ، بدلاً من النظام القديم وهو مشاركة 16 منتخب أكد مسئولو موقع تذكرتي أن هناك أماكن خاصة للدفع المباشر لشراء التذاكر وحجز التذاكر الخاصة بمباريات الفريق، داخل الخيم المكيفة التى يتم إستخراج الـFAN ID منها لتسهيل مهمة المشجعين. وتنظم وزارة الداخلية ورجال الأمن تسهيلات فى المرور لسهولة وصول المشجعين إلى الخيم إلى جانب التنظيم داخل الخيم لسرعة إستخراج بطاقة المشجع. وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 فى الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو. ووزعت اللجنة المنظمة منافذ البيع بين كل المحافظات التى تستضيف المنافسات فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس، حيث ستقام المواجهات فى 6 ملاعب هى استادات القاهرة والدفاع الجوى والسلام والسويس والإسماعيلية والإسكندرية. وأماكن بيع التذاكر هى: تذاكر الدرجة الثانية والثالثة Advertisements ـ نادي الشمس ـ مركز شباب الجزيرة ـ مركز الأولمبى بالمعادى ـ نادي منتخب السويس ـ مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية ـ الحى السادس بمدينة 6 أكتوبر ـ نادي أصحاب الجياد بسموحة

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