شكرا لقرائتكم خبر عن قبل صدام الليلة.. أنطوى يسجل هاتريك فى مرمى إنبى بالدور الاول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق مصر المقاصة مع نظيره انبى فى المباراة التى تقام فى إطار لقاءات الجولة الثالثة و الثلاثون من بطولة الدورى العام.

وسبق والتقى الفريق البترولى مع نظيره الفيومى يوم 25 نوفمبر الماضى بالجولة السادسة عشر من المسابقة المحلية، وأسفر اللقاء عن المقاصة برباعية مقابل 3 أهداف، أحرز للفائز كل من محمد دبش، وجون انطوى 3 أهداف، وسجل لإنبى اودا مارشال هدفين، وحمدى فتحى.

استطاع أنطوى أن يتصدر قائمة هدافى الأفارقة المحترفين فى الدورى بعد الهاتريك الذى أحرزه فى المباراة.