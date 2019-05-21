شكرا لقرائتكم خبر عن قبل صدام الليلة.. أنطوى يسجل هاتريك فى مرمى إنبى بالدور الاول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق مصر المقاصة مع نظيره انبى فى المباراة التى تقام فى إطار لقاءات الجولة الثالثة و الثلاثون من بطولة الدورى العام.
وسبق والتقى الفريق البترولى مع نظيره الفيومى يوم 25 نوفمبر الماضى بالجولة السادسة عشر من المسابقة المحلية، وأسفر اللقاء عن المقاصة برباعية مقابل 3 أهداف، أحرز للفائز كل من محمد دبش، وجون انطوى 3 أهداف، وسجل لإنبى اودا مارشال هدفين، وحمدى فتحى.
استطاع أنطوى أن يتصدر قائمة هدافى الأفارقة المحترفين فى الدورى بعد الهاتريك الذى أحرزه فى المباراة.
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