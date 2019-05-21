"تذكرتى" يخصص أماكن دفع مباشر فى "خيم" استخراج الـFAN ID

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص مسئولو موقع تذكرتي أماكن خاصة للدفع المباشر لشراء التذاكر وحجز التذاكر الخاصة بمباريات الفريق، داخل الخيم المكيفة التى يتم استخراج الـFAN ID منها لتسهيل مهمة المشجعين. وتنظم وزارة الداخلية ورجال الأمن تسهيلات فى المرور لسهولة وصول المشجعين إلى الخيم إلى جانب التنظيم داخل الخيم لسرعة استخراج بطاقة المشجع. Advertisements وتنطلق بطولة أمم أفريقيا 2019 بمصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ البطولة ، بدلاً من النظام القديم وهو مشاركة 16 منتخب. وحرصت اللجنة المنظمة على توزيع منافذ البيع بين كل المحافظات التى تستضيف المنافسات فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس، حيث ستقام المواجهات فى 6 ملاعب هى استادات القاهرة والدفاع الجوى والسلام والسويس والإسماعيلية والإسكندرية.

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