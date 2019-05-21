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تأهل نور الطيب ونوران جوهر لدور الـ16 ببطولة بريطانيا للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت المصريتان نور الطيب المصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش ونوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة السابعة إلى دور الـ16 ببطولة بريطانيا الدولية المفتوحة، التى تقام فى الفترة من 20 إلى 26 مايو الجارى.

وتغلبت نوران على منافستها الإنجليزية إيميلى وايت لوك فى مباراة دور الـ32 بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 20 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-3، 11-1، 11-3.

فيما فازت نور الطيب على بطلة العالم السابقة نيكول ديفيد بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-4، 11-7، 11-13، 11-5.

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فيما خسرت سلمى هانى أمام جوى تشان لاعبة هونج كونج بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة استغرقت 44 دقيقة لتودع البطولة من دور الـ 32 وجاء نتيجة الأشواط كالتالى: 7-11، 11-6، 4-11، 11-9، 11-7.

وودعت يثرب عادل لاعبة الأهلى البطولة من دور الـ 32 عقب خسارتها أمام منافستها أليسون ويترز بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9، 4-11، 11-8، 11-8.

وتصنف بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولى psa، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

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