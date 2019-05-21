"خيم مكيفة" لاستقبال المشجعين لاستخراج الـfan id

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا وموقع تذكرتي " خيم " مكيفة من أجل استخراج الـfan id الذى سيحضر به الجماهير مباريات أمم أفريقيا 2019. أكد مسئولو موقع تذكرتي أن هناك تنظيما رائع للطالبين لاستخراج الـfan id من خيم مكيفة ومقاعد مخصصة لهم إلى جانب تسهيل المهمة فى إستخراج بطاقة المشجعين بأسرع وقت. وحرصت اللجنة المنظمة على توزيع منافذ البيع بين كل المحافظات التى تستضيف المنافسات فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس، حيث ستقام المواجهات فى 6 ملاعب هى استادات القاهرة والدفاع الجوى والسلام والسويس والإسماعيلية والإسكندرية. وأماكن بيع التذاكر هى: تذاكر الدرجة الثانية والثالثة ـ نادي الشمس ـ مركز شباب الجزيرة ـ مركز الأولمبى بالمعادى Advertisements ـ نادي منتخب السويس ـ مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية ـ الحى السادس بمدينة 6 أكتوبر ـ نادي أصحاب الجياد بسموحة. بينما تذاكر الدرجة الأولى تباع بمنافذ " أورانج" استعدادت بموقع تذكرتي لاستضافة المشجعين

خيم استقبال المشجعين

خيفة مكيفة لاستقبال المشجعين و استخراح بطاقة المشجع

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