شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استعدادات شركة "تذكرتى" لبطولة أمم أفريقيا واستقبال المشجعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة "تذكرتي" الاستعدادات النهائية لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، والتجهيز لتسهيل مهمة المشجعين فى استلام الـfan id الذى سيحضر من خلاله المشجعين للمباريات واستلام التذاكر.

وأكد مسئولو شركة تذكرتي أن القائمين بالشركة يبذلون أقصى جهدهم و أن الهدف الأساسي هو تسهيل مهمة المشجعين فى إستلام الـfan i إلى جانب تسهيل الحصول على التذاكر فى التجربة الأولى أفريقيا باتباع عمل "بطاقة المشجع" بعد أن كانت الأولى فى كأس العالم بروسيا.

وحرصت اللجنة المنظمة على توزيع منافذ البيع بين كل المحافظات التى تستضيف المنافسات فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس، حيث ستقام المواجهات فى 6 ملاعب هى استادات القاهرة والدفاع الجوى والسلام والسويس والإسماعيلية والإسكندرية.

وأماكن بيع التذاكر هى:

تذاكر الدرجة الثانية والثالثة

ـ نادي الشمس

ـ مركز شباب الجزيرة

ـ مركز الأولمبى بالمعادى

ـ نادي منتخب السويس

ـ مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية

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ـ الحى السادس بمدينة 6 أكتوبر

ـ نادي أصحاب الجياد بسموحة.

الاستعدادت لمسئولي موقع تذكرتي

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