شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفها معانا .. هوكى الماء أخطبوط الرياضة فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضة لاتقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أو التى نتابعها من خلال الاخبار المقروءة و المسموعة ، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لايعرفها الكثير منا ، نظرا لغرابتها ، أو لعدم ممارستها فى مصر.

الخليج 365 يلقى الضوء على هذه الرياضات ، من خلال التقرير التالى..



هوكى الماء 2

رياضة الهوكى تحت الماء

بدأت رياضة الهوكي تحت الماء في عام 1954 ، وسماها المبتكر فى البداية "الأخطبوط" ، ثم انتشرت اللعبة ، و و تحولت من المحلية إلى العالمية ، وتم تنظيم أول بطولة لكأس العالم للهوكي تحت الماء، عام 1980 فى كندا ، وتنتشر حاليا فى بريطانيا وتعتبر الرياضة المفضلة لهم.

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هوكى فى الماء

لممارسة اللعبة يجب تقسيم اللاعبين إلى فريقين ، كل منهم مكون من 6 لاعبين ، بالإضافة إلى 4 اخرين على السطح ، يتبادلون فى التنفس ، المباراة عبارة عن شوطين ، كل شوط 15 دقيقة



هوكى تحت الماء