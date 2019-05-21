شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الحرس يهزم دجلة برباعية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات العاشرة من مساء اليوم يلتقى فريق وادى دجلة مع حرس الحدود فى الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

وقبل مباراة اليوم فقد التقى الفريقان يوم 26 نوفمبر الماضى بالجولة السادسة عشر من المسابقة المحلية، وأسفر اللقاء عن فوز الحرس على الفريق الدجلاوى برباعية مقابل هدف واحد.

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أحرز أهداف حرس الحدود كل من النيجيرى "إيدو موسيس وإبراهيم عبد الخالق وإمام عاشور ومصطفى جمال، بينما أحرز هدف وادى دجلة كريم ممدوح.

ويحتل وادى دجلة المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى مثلهم وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 45 هدفا، فيما يحتل حرس الحدود المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة.