شاهد منفذ تذاكر بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالمركز الأولمبى بالمعادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص المركز الأولمبى بالمعادى منفذا لتذاكر بطولة الأمم الأفريقية "كان 2019" بعد انطلاق موقع تذكرتى لتسجيل الراغبين فى حضور المباريات. وتستعد مصر لتنظيم منافسات أمم أفريقيا 2019، فى الفترة بين 21 يونيو حتى 15 من شهر يوليو المقبل. وحرصت اللجنة المنظمة على توزيع منافذ البيع بين كل المحافظات التى تستضيف المنافسات فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس، حيث ستقام المواجهات فى 6 ملاعب هى استادات القاهرة والدفاع الجوى والسلام والسويس والإسماعيلية والإسكندرية. وأماكن بيع التذاكر هى: تذاكر الدرجة الثانية والثالثة ـ نادى الشمس Advertisements ـ مركز شباب الجزيرة ـ مركز الأولمبى بالمعادى ـ نادى منتخب السويس ـ مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية ـ الحى السادس بمدينة 6 أكتوبر ـ نادى أصحاب الجياد بسموحة

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