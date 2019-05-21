طائرة الزمالك تفاوض "فطوطة" الطيران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الجهاز الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك فى مفاوضات لضم لاعب الطيران أحمد صابر "فطوطة" فى الموسم الجديد لتدعيم صفوف القلعة البيضاء.
ويتبقى للاعب مع فريقه الطيران فى تعاقده موسم واحد فقط، حيث إنه لم يتم حسم موقفه حتى الآن من الموافقة على رحيلة إلى الأبيض أم استمراره مع الطيران.
يذكر أن نادى الزمالك أبرم هذا الموسم صفقة استعادة أحمد عبد العال درونكة فى مركز الليبرو، بعد انتهاء تعاقده مع طلائع الجيش.
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