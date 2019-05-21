شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول لاعبى الإسماعيلى مقر الإقامة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى إلى مقر الإقامة بالإسكندرية، استعدادا لملاقاة الأهلى غدا الأربعاء باستاد برج العرب فى إطار الأسبوع الـ18 بمسابقة الدورى المحلى.

ولعب الأهلى قبل مباراة الليلة 31 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى 4 وخسر مثلهم، وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا ليحصد 73 نقطة يحتل بهما صدارة المسابقة، على الجانب الآخر يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة بخلاف لقاء الأهلى.

وفور الوصول تم تسكين اللاعبين بالغرف، حيث من المقرر خوض المران الختامى فى تمام الخامسة مساء.



































