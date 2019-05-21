شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 79 يوم اعتزال دولى.. وليد سليمان يعود لصفوف الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت عودة وليد سليمان صانع ألعاب النادى الأهلى لصفوف الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية 2019 لينهى بشكل رسمى قرار اعتزال الحاوى للعب الدولى.

وشهدت اختيارات أجيرى الكثير من المفاجآت، أولها ظهور وليد سليمان لأول مرة بقميص المنتخب منذ 13 نوفمبر 2016 حينما كان على الدكة فى فوز منتخب مصر على غانا فى تصفيات كأس العالم 2018.

وضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة خافيير أجيرى 25 لاعبا لمعسكر الفريق فى برج العرب يوم 6 يونيو المقبل، لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو فى استاد برج العرب.

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وضمت القائمة 8 محترفين و5 لاعبين من بيراميدز و4 لاعبين من الأهلى و4 من الزمالك ولاعبين من سموحة ولاعب من المقاولون والإسماعيلى.

وكان وليد سليمان نجم الأهلى قد أعلن 14 نوفمبر الماضى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اعتزاله اللعب الدولى بشكل رسمى.

وكتب حاوى الأهلى عبر حسابه على تويتر وقتها "رفعًا للحرج عن الجميع ولإنهاء حالة الجدل.. أعلن اعتزال اللعب دوليًا، التوفيق دومًا لمنتخب بلادى"، قبل أن يتراجع فى الأول من فبراير الماضى عن القرار ويؤكد ترحيبه بتمثيل الفراعنة مجدداً.