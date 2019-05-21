انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد ماذا حدث لرباع روسي حاول رفع 250 كيلوغراماً! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 05:52 مساءً - شهدت منافسات بطولة أوراسيا لرفع الأثقال واقعة مأساوية بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ بعدما تعرض الرباع الروسي ياروسلاف راداشكيفيتش لحادث أليم ومروع، أثناء محاولته رفع 250 كيلوغراماً.

وفي التفاصيل؛ تقدم "راداشكيفيتش" لرفع هذا الوزن الثقيل ونجح في بادئ الأمر، قبل أن ينهار بصورة دراماتيكية ويسقط أرضاً، عقب سماع صوت كسر عالٍ من ساقيه، مع التوائهما بطريقة مروعة "تقشعر لها الأبدان".

وذكرت تقارير صحفية روسية أنه تم نقل الرباع الروسي على وجه السرعة لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، مشيرة إلى أن الفحوصات الطبية وصور الأشعة اللازمة أظهرت إصابة الرياضي بكسر في كلتا ساقيه، حيث تم وضع الجبيرة المناسبة، وبات يقضي حالياً فترة العلاج في منزله.

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