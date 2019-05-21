انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرّف على الفائز بجائزة أجمل أهداف الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 21 مايو 2019 05:52 مساءً - حصد لاعب خط وسط نادي كريستال بالاس أندروس تاونسند، جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ بعدما نال أعلى نسبة من أصوات الخبراء والجماهير، من خلال موقع "كارلينغ"، وكذلك التطبيق الخاص به.

وتُوّج تاونسند بالجائزة الفردية المرموقة بفضل هدفه الصاروخي، الذي أحرزه في شباك مانشستر سيتي، بعدما أطلق تسديدة صاروخية "لا تُصد ولا تُرد" من على بُعد 30 ياردة.

وكانت تلك المباراة، التي انتهت بفوز كريستال بالاس في عقر دار "السيتزن" بثلاثة أهداف مقابل هدفين، الوحيدة التي خسرها رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا على أرضية ملعب "الاتحاد" في "البريميرليغ".

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وتفوق هدف تاونسند على 9 أهداف، أبرزها هدف صانع الألعاب البلجيكي إيدين هازارد في مباراة تشيلسي ووست هام، وتسديدة مواطنه فيسنت كومباني التي منحت فريقه السيتي فوزاً قاتلاً على حساب ليستر سيتي.

وضمت القائمة أيضاً أهداف الويلزي آرون رامزي، والسويسري فابيان شار من نيوكاسل، والفرنسي أنتوني نوكارت من برايتون، والكوري الجنوبي "سون هيونغ مين" من توتنهام، والعاجي جان ميشيل سيري والألماني أندري شورله من فولهام.

تجدر الإشارة إلى أنه أسدل الستار على البطولة الإنجليزية الأشهر في العالم قبل 10 أيام بتتويج مانشستر سيتي باللقب للمرة الثانية توالياً، بعد صراع شرس مع ليفربول، انتهى بتفوق الأول في الجولة الأخيرة بفارق نقطة وحيدة.