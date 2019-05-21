الامارات | مفاجآت قائمة الفراعنة: استبعاد أغلى لاعب مصري وعودة “الحاوي” والسعيد

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت قائمة الفراعنة: استبعاد أغلى لاعب مصري وعودة “الحاوي” والسعيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت قائمة المنتخب المصري المعلنة اليوم لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 عدد من المفاجآت في قائمة أولية ضمت 25 لاعب ليس من بينهم أغلى لاعب مصري، كما شهدت القائمة أيضاً عودة اللاعبين أصحاب الخبرة في القائمة، وذلك من أجل الإنتظام في معسكر منتخب مصر ببرج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري.

ومن كبرى مفاجآت قائمة المنتخب للبطولة، خروج حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، وأغلى لاعب مصري بالدوري من حسابات أغيرى لبطولة الأمم الأفريقية، وهو اللاعب القادم للأهلي من العين الإماراتي بمقابل وصل إلى 160 مليون جنيه في صفقة قياسية بملاعب الكرة المصرية، ومن أبرز المفاجآت في القائمة هي عودة وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي الملقب بـ “الحاوي”، إضافة إلى عودة عبد الله عبدالله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، وأحمد علي، مهاجم المقاولون، نظرا لخبرتهم وتقديمهم أداء قويا في الفترة الأخيرة، كما لم يتم استدعاء أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق.

Advertisements

وتواصلت مفاجآت أغيري بعدم ضم محمد عواد، حارس مرمى فريق الوحدة السعودي، بالإضافة لعدم استدعاء عبدالله جمعة، ظهير أيسر نادي الزمالك، وضم على حسابه أحمد أبو الفتوح، لاعب سموحة، كما تواجد أيضا في القائمة اللاعب نبيل عماد " دونجا "، لاعب وسط بيراميدز.

جدير بالذكر أن قائمة المنتخب المصري والذي تم اعلانها اليوم تضم كل من: أحمد المحمدي (استون فيلا الانجليزي) - وليد سليمان (الأهلي) - عبد الله السعيد (بيراميدز) - احمد علي كامل (المقاولون العرب) - محمد النني (ارسنال الانجليزي) -محمد صلاح (ليفربول الانجليزي) - أحمد حجازي (ويست بروميتش الانجليزي) - عمر جابر (بيراميدز) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مروان محسن (الأهلي) - محمد أبوجبل (سموحة) - طارق حامد (الزمالك) - أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني) - علي أحمد " غزال " (فيرنس البرتغالي) - محمود حسن " تريزيجيه " (قاسم باشا التركي) - عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمد الشناوي (الأهلي) - محمود حمدي "الونش " (الزمالك) - باهر المحمدي (الاسماعيلي) - أحمد أيمن منصور (بيراميدز) - نبيل عماد " دونجا " (بيراميدز) - محمود عبد الرحيم " جنش " (الزمالك) - محمود علاء (الزمالك) - أحمد أبو الفتوح (سموحة)