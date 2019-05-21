شكرا لقرائتكم خبر عن مخيتاريان يغيب عن أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد نادي أرسنال الإنجليزي، الثلاثاء، أن لاعبه الأرميني هنريك مخيتاريان، سيغيب عن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في كرة القدم ضد تشيلسي أواخر الشهر الحالي، بسبب مخاوف على خلفية التوتر السياسي بين بلاده وأذربيجان التي تستضيف عاصمتها باكو المباراة.

وكان النادي اللندني قد أبدى في وقت سابق مخاوف من إحجام مخيتاريان عن المشاركة في النهائي المقرر في 29 مايو على خلفية التوتر بين أرمينيا وأذربيجان لاسيما النزاع حول منطقة ناجورني قره باخ.

وأكد فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري، اليوم الثلاثاء، أن لاعب خط وسطه لن يكون ضمن التشكيلة التي ستنتقل إلى أذربيجان، موضحًا في بيان «نشعر بخيبة أمل كبيرة للإعلان أن هنريك مخيتاريان لن يسافر مع الفريق لخوض نهائي يوروبا ليج أمام تشيلسي».

وغرد مخيتاريان عبر حسابه على موقع «تويتر»: «بعد الأخذ في الاعتبار كل الاحتمالات الحالية، توجب علينا اتخاذ القرار الصعب بعدم السفر مع الفريق إلى نهائي يوروبا ليج أمام تشيلسي»، مضيفًا: «إنها مباراة لا تسنح كثيرًا بالنسبة لنا كلاعبين، وعليّ أن أقر بأنني أتألم كثيراً للغياب عنها.. وسوف أشجع زملائي».

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من جهته، أكد الاتحاد القاري للعبة أنه بذل كل جهد ممكن لضمان أمن اللاعب، موضحا في بيان: «بالتعاون مع نادي أرسنال، بحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن كل التطمينات المتعلقة بسلامة اللاعب في أذربيجان، وحصل عليها من أعلى السلطات في البلاد».

وتابع: «نتيجة لهذه الضمانات، تم إعداد خطة أمنية شاملة وقدمت إلى النادي»، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه «يحترم» قرار عدم سفر اللاعب.

وأدى مخيتاريان دورًا بارزًا في بلوغ أرسنال النهائي، ويعتبر غيابه ضربة قاسية للفريق الساعي إلى الفوز باللقب القاري لحجز بطاقته في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما فشل باحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي المؤهلة إلى المسابقة القارية الأهم.

وأعرب أرسنال الذي أنهى الدوري الإنجليزي في المركز الخامس، عن خيبته لاضطرار لاعبه «للغياب عن نهائي أوروبي كبير في ظروف كهذه، لأن مناسبة مماثلة قليلا ما تسنح للاعب كرة قدم خلال مسيرته».

وليست المرة الأولى التي يغيب فيها مخيتاريان عن المنافسات في أذربيجان، إذ لم يشارك في لقاء أرسنال أمام مضيفه قره باغ 3-صفر في دور مجموعات يوروبا ليج في أكتوبر الماضي، وعن فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني بمواجهة جالابا عام 2015.