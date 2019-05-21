خاليلو فاديجا يتوقع نهائي أمم أفريقيا 2019

أكد خاليلو فاديجا لاعب منتخب السنغال السابق، أنه يتوقع تأهل بلاده ونيجيريا إلى المباراة النهائية من كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.

وأشار فاديجا في تصريحات نشرها موقع سبورتس 247 النيجيري، إلى اعتقاده بأن منتخبي السنغال ونيجيريا سيجدان منافسة قوية من جانب مصر والمغرب.

وقال فاديجا: "أعتقد أن السنغال تمتلك واحد من أفضل منتخبات أفريقيا في الفترة الحالية، وكذلك نيجيريا لديها فريق قوي، لذلك أتمنى أن يلتقي الفريقين سويًا في نهائي كأس الأمم".

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وأكمل: "ما شاهدناه في التصفيات بتواجد لاعبين مثل ساديو ماني، باليدي كيتا وخاليدو كوليبالي، مع بقية زملائهم يقول بأننا من المرشحين للفوز باللقب".

واختتم: "لكن علينا الحذر من وجود منتخبات قوية مثل نيجيريا، مصر والمغرب في البطولة".

الجدير بالذكر أن منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 ستنطلق في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.