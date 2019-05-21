ديشامب يحسم موقفه من قيادة يوفنتوس

حسم ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، موقفه من الرحيل عن الديوك، للانتقال لتولي المهمة الفنية لفريق يوفنتوس، بداية من الموسم الجديد.

وأعلن يوفنتوس، الجمعة الماضي، رحيل ماسيميليانو أليجري المدير الفني للفريق، بعد 5 سنوات للمدرب التوسكاني في السيدة العجوز.

وقال ديشامب في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "الموقف واضح، كل طاقتي وتركيزي الاَن يُنصب مع فرنسا على مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وبعد ذلك، المشاركة بكأس القارات".

وأضاف "بالنسبة لي الأمر واضح، بالرغم من أنه من اللطيف التحدث عن إدارتي لأندية كبيرة مثل يوفنتوس".

وختم ديشامب "اليوم مستقبلي مرتبط بالمنتخب الفرنسي، لا يوجد باب مفتوح أمام الاحتمالات الأخرى".