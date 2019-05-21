بايرن ميونخ يستعيد سلاحين ويفقد آخر قبل نهائي كأس ألمانيا

استعاد بايرن ميونخ أحد أسلحته الرئيسية قبل أيام قليلة على المواجهة المرتقبة ضد لايبزيج في نهائي كأس ألمانيا، السبت المقبل.

وأعلن النادي البافاري في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، عودة الكولومبي خاميس رودريجيز للمشاركة بشكل كامل في التدريبات الجماعية.

وتعافى الدولي الكولومبي من الإصابة، التي تعرض لها في ربلة الساق، بعدما عمل الأيام الماضية بشكل منفرد، لاستعادة جاهزيته البدنية.

كما أكد البايرن مشاركة الحارس الألماني مانويل نوير في تدريبات حراس المرمى، ليصبح الثنائي جاهزًا للمشاركة في نهائي الكأس.

وتواجد كافة لاعبي الفريق البافاري في المران، باستثناء لاعب الوسط الألماني ليون جوريتسكا، الذي اكتفى بالتدرب منفردًا، بعد إصابته أمام آينتراخت فرانكفورت، السبت الماضي، في آخر جولات البوندسليجا.