المحمدي قائدا لمصر بأمم أفريقيا.. ونجم الأهلي في المرتبة الثانية

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري، قائمة لاعبيه التي تستعد لخوض نهائيات أمم أفريقيا 2019.

وتنظم مصر البطولة، خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

وسيلعب المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وشهدت القائمة غياب عدد كبير من كبار السن ومن حملوا شارة قيادة المنتخب لسنوات مثل عصام الحضري، أحمد فتحي، محمد عبد الشافي.

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ووفقًا لنظام الأقدمية، فإن قائد المنتخب المصري في البطولة الأفريقية سيكون أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا، الذي خاض 86 مباراة دولية، وتوج بلقب أمم أفريقيا مرتين، وكان أول ظهور له مع الفراعنة أمام كوت ديفوار في أغسطس آب عام 2007.

وبعد المحمدي يأتي وليد سليمان لاعب الأهلي الذي خاض 22 مباراة دولية فقط، لكن كان ظهوره الأول في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 أمام المنتخب السعودي.

عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، هو ثالث قائد للمنتخب المصري، بعدما خاض 40 مباراة دولية، كان أولها عام 2008 أمام مالاوي.

ويعد مهاجم المقاولون أحمد علي هو رابع قائد للفراعنة، حيث خاض 7 مباريات دولية فقط، لكن كان أولها عام 2010 أمام الكونغو الديمقراطية.