تقارير: ريال مدريد يرفض شروط فرانكفورت للاستغناء عن يوفيتش

فضت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، الشروط المالية التي وضعها مسؤولو نادي آينترخت فرانكفورت الألماني، للاستغناء عن لوكا يوفيتش مهاجم الفريق في الصيف المقبل.

ووفقًا لما ذكره برنامج آل شيرينجيتو الإسباني، فإن آينترخت فرانكفورت الألماني، طلب الحصول على مبلغ 100 مليون يورو من أجل الاستغناء عن يوفيتش لريال مدريد.

وأوضح مقدم البرنامج، أن إدارة ريال مدريد اعتبرت أن مطالب فرانكفورت مبالغ فيها، مما دفعها لرفض الطلب وعدم التوقيع مع اللاعب في الفترة الحالية.

واختتم المقدم حديثه عن يوفيتش، بالتأكيد على أن نادي برشلونة الإسباني يترقب الموقف في الفترة الحالية، تمهيدًا للدخول في مفاوضات من أجل ضم اللاعب.