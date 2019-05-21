مانشستر يونايتد يستعد لإبرام أكبر صفقة في تاريخ بريطانيا

يستعد مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتحطيم أعلى رقم في تاريخ سوق الانتقالات البريطاني.

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن يونايتد جاهز لدفع الشرط الجزائي في عقد جواو فيليكس نجم بنفيكا البرتغالي، من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد فيليكس (19 عامًا) مع بنفيكا، 105 ملايين جنيه إسترليني.

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وتبلغ أغلى صفقة انتقال في تاريخ بريطانيا حاليًا 89 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي دفعه يونايتد من أجل استعادة بول بوجبا من يوفنتوس، قبل 3 مواسم.

وفي إطار رغبة المدرب أولي جونار سولسكاير لإعادة ترتيب الأوراق داخل أولد ترافورد، يتجه مانشستر يونايتد للتعاقد مع فيليكس.

ويعتبر نجم بنفيكا الشاب أحد أبرز الأسماء في سوق الانتقالات الصيفية، حيث أبدى أكثر من نادٍ من عمالقة أوروبا اهتمامهم بالحصول على خدماته، مثل مانشستر سيتي ويوفنتوس وبايرن ميونخ وبرشلونة.