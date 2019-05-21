24 لاعباً في قائمة فرنسا استعداداً لتصفيات يورو 2020

أعلن الفرنسي ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن قائمة المنتخب استعدادا لتصفيات يورو 2020. ويلعب المنتخب الفرنسي مباراة ودية أمام منتخب بوليفيا في 2 يونيو المقبل، قبل البدء في تصفيات اليورو. بينما يلتقي بمنتخبي تركيا وأندورا في تصفيات اليورو أياك 8 و11 يونيو على الترتيب. وجاءت قائمة المنتخب الفرنسي كالآتي: Advertisements حراسة المرمى: ألفونس أريولا - بنجامين ليكومت - هوجو لوريس - ميك مايجنان. خط الدفاع: لوكاس دين - ليو دوبوا - كليمنت لينجلييه - صامويل أومتيتي - بنجامين بافارد - فيرلاند ميندي - رافائيل فاران - كيرت زوما. خط الوسط: نجولو كانتي - بليز ماتويدي - بول بوجبا - موسى سيسوكو - تانجي ندومبيلي. خط الهجوم: وسام بن يدر - كينجسلي كومان - أولييفيه جيرو - كيليان مبابي - توماس ليمار - أنتوان جريزمان - فلوران توفان.

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