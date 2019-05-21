هندرسون: لم أشاهد الهدف الذي أوصلنا إلى مدريد

كد جوردان هندرسون لاعب ليفربول الإنجليزي أنه لم يشاهد هدف فريقه الرابع في مرمى برشلونة والذي منح الريدز بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي قال هندرسون: "أعتقد أنني كنت أتحدث مع شخص ما وأقوم بتنظيم أمر ما، لذلك لم أر الهدف".

وأضاف: "استدرت ورأيت الكرة تطير إلى الشبكة، لم أتوقع حقًا ما حدث".

وتابع: "لقد كان هدفًا رائعًا، من الجيد أن يتمتع أوريجي بذلك الوعي ليكون قادرًا على فعل ذلك ووضع الكرة في الشباك".

وواصل: "لقد كانت النهاية رائعة، لقد كان هدفًا رائعًا ولخص تلك الليلة".

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ليفربول حقق الفوز على برشلونة في إياب نصف النهائي برباعية دون رد، ونجح في تحويل خسارته في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع توتنهام في الأول من يونيو المقبل على ملعب واناد ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وعن مباراة النهائي قال قائد ليفربول: "تعني كل شيء، بالنسبة للنادي ، للجماهير، والأهم بالنسبة للاعبين".

وأتم قائلًا: "نعلم جميعًا مدى جودة فريق توتنهام، يمتلك لاعبون رائعون، يمكنهم الفوز على أي فريق بالوقت الحالي، لذلك سيكون نهائيًا صعبًا، علينا أن نكون مستعدين".